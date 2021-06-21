В Германии по подозрению в шпионаже задержан россиянин

Гражданин России задержан в Германии по подозрению в шпионаже. Москва это пока не комментирует, отмечает Би-Би-Си.

Генпрокуратура ФРГ задержала россиянина по подозрению в шпионаже, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

Фото, Getty Images / Посольство России в Берлине

«Обвиняемого подозревают в работе на российскую спецслужбу — самое позднее с октября 2020 года», — говорится в сообщении. Россиянину грозит до пяти лет заключения или денежный штраф.

Гражданин РФ Ильнур Н., по данным ведомства, работал научным сотрудником в университете на техническом факультете. С октября 2020 года по июнь 2021 года он не менее трех раз якобы встречался с представителем российской спецслужбы. «На двух встречах он передавал информацию, относящуюся к сфере работы университета. В обмен он получал выплаты наличными деньгами», — утверждают следователи.

Как пишет «Коммерсант», речь идет об уроженце Уфы Ильнуре Нагаеве, который до ареста был научным сотрудником на кафедре машиностроения университета в Аугсбурге. Из сообщения немецкой прокуратуры следует, что россиянин, работавший научным сотрудником научно-технической кафедры одного из федеральных университетов на территории Германии, был арестован 18 июня.

Задержанный россиянин с 19 июня находится в предварительном заключении.

Российские официальные лица пока никак не комментировали заявление немецкой прокуратуры.

С сайта вуза удалили упоминание о россиянине, однако оно осталось в кэше, отметил «Коммерсант». В 2013 году Нагаев стажировался в Институте металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН в Москве. В 2016 году Ильнур Нагаев проходил стажировку в Институте Фраунгофера по литейному производству, композитам и технологиям обработки в Аугсбурге. Он учился в Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана.

Это второй с начала года случай, когда власти Германии сообщают о задержании лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

В феврале 2021 года генеральная прокуратура страны выдвинула обвинения против гражданина ФРГ, подозреваемого в работе на российскую разведку. Обвиняемого зовут Йенс Ф.

Он работал в компании, которая была подрядчиком бундестага и занималась проверкой электроприборов в зданиях немецкого парламента и его вспомогательных служб. У него был доступ к планам этажей этих зданий.