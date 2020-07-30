Всплыли жуткие подробности смерти в России рэпера из Украины

Стали известны новые подробности о смерти в России рэпера Энди Картрайта, тело которого расчленила его жена Марина Кохал якобы после передозировки.

Как пишет Telegram-канал Baza, выяснилось, что резать мужа Кохал помогала ее мать.

«Следователи пока изучают улики, и они уже наткнулись на несколько удивительных зацепок и странностей. Как отмечают криминалисты, все конечности были отпилены практически идеально – можно сказать, работал профессионал. Но это не самое странное – внутренние органы трупа Марина зачем-то постирала в стиральной машинке, а части тела вываляла в соли. Кроме того, на одном из предплечий следователи нашли следы мужских рук, словно от захвата», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Кохал вычистила всю квартиру, с запахами она боролась с помощью благовоний.

«Шприц, из-за которого у Картрайта якобы случилась передозировка, Кохал случайно выкинула. Что еще интересно – друзья Александра Юшко говорят, что у него были проблемы с алкоголем, но наркотики он не употреблял. Поэтому следователи верят Марине все меньше», – говорится в сообщении.

На данный момент Марина Кохал задержана, а ее маму, которая помогала разобраться с зятем, отправили под подписку о невыезде. // УНИАН