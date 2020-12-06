В Госдепе США заявили, что на Курильских островах живут японцы, а не россияне
В инструкции Госдепа для желающих принять участие в программе Diversity Visa указано, что люди, родившиеся на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп (Южно-Курильские острова), относятся к Японии.
Госдепартамент CША считает уроженцами Японии людей, родившихся на Южных Курилах.
Об этом говорится в инструкции Госдепа для желающих принять участие в программе Diversity Visa.
В инструкции сказано, что люди, родившиеся на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп (Южно-Курильские острова), относятся к Японии. А те, кто родился на Южном Сахалине — к России.
Как отмечает японская газета Hokkaido Shimbun, требование к уроженцам южных Курил указывать Японию как страну происхождения появилось в 2018 году.
Россия на это отреагировала и призвала Соединенные Штаты «знать красные линии».
Министерство иностранных дел России обвинило США в том, что американцы якобы «ставят под сомнение итоги Второй мировой войны и поощряют реваншизм».
Курильские острова: история конфликта
- Территориальная пограничный спор между Японией и Россией по поводу принадлежности южных Курильских островов, в частности Итуруп, Кунашир, Шикотан и островов Хабомаи, продолжается со времен Второй мировой войны.
- До оккупации острова входили в состав Япония, однако затем они стали частью СССР.
- Япония не признает российского суверенитета над островами и претендует на Южно-Курильские острова согласно Трактату о торговле и границах 1855 года. Разрешение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Правительство США поддерживает Японию в этом споре и признает суверенитет Японии над Северными территориями.