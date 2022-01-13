В Греции задержан подозреваемый в убийстве российского «киллера № 1» Александра Солоника 

Греческая полиция сообщила о задержании предполагаемого организатора убийства российского киллера Александра Солоника и его подруги, фотомодели Светланы Котовой. Преступление было совершено 25 лет назад.

Задержанным оказался 48-летний Иоаким Карслиадис — гражданин Греции родом из Грузии, пишут издания Kathimerini и Proto Thema. На него надели наручники 10 января в аэропорту города Салоники, куда он прилетел с Кипра. Издания отмечают, что ордер на арест Карслиадиса в связи с убийством Солоника и Котовой был выдан греческой прокуратурой еще в 2005 году.

Александр Солоник является одним из самых известных наемных убийц России 90-х годов, в прессе его называли «киллером № 1». После армии он работал в милиции, а потом стал штатным киллером Курганской организованной преступной группировки, которая сотрудничала с Ореховской ОПГ в Москве. На счету Солоника — десятки убийств и других преступлений. При этом он был первым, кому удалось бежать из СИЗО «Матросская Тишина». Солонику также приписывали навык стрельбы с двух рук, за что он получил прозвище Саша Македонский.

Солоника убили в 1997 году по заказу лидеров Ореховской ОПГ в Греции, где он скрывался после бегства из России. Исполнителями убийства следствие назвало Андрея Гусева, Александра Шарапова и Александра Пустовалова (Саша Солдат). Они также расправились с подругой Солоника, которая стала свидетелем преступления. Считается, что киллер стал неудобен для своих бывших подельников. // Znak.com