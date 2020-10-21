В грузинском городе Зугдиди захватили заложников в банке

В грузинском городе Зугдиди неизвестные напали на филиал «Банка Грузии» и взяли в заложники сотрудников отделения.

Как сообщает «Грузия онлайн», один из сотрудников банка успел нажать «тревожную кнопку».

По предварительным данным, на банк напали два человека. Территорию вокруг финансового учреждения оградили, на месте чрезвычайного происшествия прибыл спецназ.

МВД Грузии это ЧП пока не комментирует.

Тем временем «Новости-Грузия» сообщает об одном нападавшем, вооруженном автоматом и гранатой. О его требованиях пока ничего не известно. Отмечается, что в заложники попали как сотрудники банка, так и клиенты. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»