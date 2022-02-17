В Индии семь женщин и шесть детей погибли на свадьбе, упав в колодец

Среди погибших был годовалый младенец.

В Индии во время празднования свадьбы семь женщин и шесть девочек погибли, случайно провалившись в колодец.

Трагедия случилась вечером 16 февраля в Кушинагаре, штат Уттар-Прадеш, сообщает NDTV. Среди погибших был годовалый младенец.

Во время праздника женщины и дети сидели на перекрытии, закрывавшем старый колодец. В какой-то момент оно не выдержало их веса — и сидящие сорвались вниз.

Людей вытащили и доставили в больницу. Там медики констатировали смерть 13 пострадавших.

Окружной магистрат пообещал выплатить семье каждого погибшего компенсацию — 400 тысяч индийских рупий (примерно 151 тысяча гривень).

Премьер-министр страны Нарендра Моди на своей странице в Twitter назвал инцидент «душераздирающим» и выразил соболезнования.

Как рассказали журналистам местные правоохранители, жертвы сидели на железном перекрытии, не приспособленном для такого веса, пишет The Guardian. Они упали и были завалены обломками.

По словам спасателей, глубина колодца составляла более 15 метров. // УНИАН