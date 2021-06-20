В Иране произошло аварийное отключение АЭС, которую строили россияне

АЭС в Бушере работает на уране, который поставляется из России. В марте в Тегеране заявляли, что АЭС может приостановить работу из-за невозможности покупать необходимое оборудование и детали в РФ после введенных в 2018 году американских санкций.

Строительство Бушерской АЭС было начато в 1974 году западногерманским концерном Kraftwerk Union, который входит в состав Siemens. После Исламской революции 1979 года США ввели санкции против Ирана, в 1980-м к ним присоединилась ФРГ, и строительство АЭС было приостановлено.

В 1992 году Тегеран заключил договор с Россией о сотрудничестве в сфере атомной энергетики и продолжении строительства АЭС. Строительные работы в Бушере проводились иранскими компаниями под надзором специалистов из РФ, монтажом оборудования энергоблока занимались россияне.

Во второй половине 1990-х украинское правительство работало над контрактами по поставкам турбин для АЭС в Иран, однако отказалось от этого в обмен на инициативу США об углублении сотрудничества в сфере высоких технологий.