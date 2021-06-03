В Испании изъяли 860 кг кокаина, замаскированного под уголь

Полиция Испании обнаружила 862 кг кокаина, замаскированного под древесный уголь, сообщает The Guardian.

Найденные наркотики скрывали среди 1,4 тысячи мешков с настоящим древесным углем, отмечает издание The Insider.

Как передает издание, операцию по изъятию кокаина начали еще в 2020 году. В ней участвовала испанская и португальская полиция, которая отслеживала все поставки.

Подозреваемых задержали после того, как кокаин доставили на грузовиках из Португалии в испанский город Медина-дель-Кампо, где располагалась база наркоторговцев.

«Их метод включал использование сложного химического процесса для маскировки кокаина под древесный уголь. Этот процесс давно осуществляли мексиканские и колумбийские картели»,— отметили в испанской полиции.

По словам представителей правоохранительных органов, кокаин стал «почти не поддающимся обнаружению», а запах был устранен настолько, что вещество было не под силу выявить даже натренированным на поиск собакам.

По данным полиции, перед продажей злоумышленники собирались восстановить кокаин в прежнее состояние уже в лаборатории.