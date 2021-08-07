В Италии задержали главу самого жестокого мафиозного клана

В аэропорту Рима задержана вероятная глава клана неаполитанской мафии «Каморра». Это Мария Личчарди.

Как передает издание La Reppublica, она хотела улететь в Испанию. Личчарди подозревают в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях. Известно, что в Италии женщины зачастую становятся главарями мафиозных кланов после ареста или гибели своих мужей.

У Личчарди уже есть судимость. В 2009 году она вышла из тюрьмы после восьми лет заключения.

У «Каморры» репутация наиболее жестокой из всех итальянских мафиозных группировок. В частности, известно, что члены «Каморры» контролируют утилизацию отходов в Неаполе, в том числе токсичных. Эти отходы годами закапывают под землю. При этом создается опасность для здоровья населения и вред окружающей среде.

«Каморра» состоит из нескольких кланов, каждым из которых правит один лидер. Эта структура включает более 100 преступных группировок. В каждой примерно по 500 человек. // МК