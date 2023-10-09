Кремлівський «соратник» ХАМАС пригрозив страчувати заручників на камери у відповідь на удари Ізраїля

Терористичний рух ХАМАС пригрозив страчувати заручників у відповідь на ізраїльські удари по Газі, що здійснюються без попередження.

Як повідомляє The Times of Israel, із такою заявою виступив речник бригад ХАМАС Ізз ад-Дін аль-Кассам:

“З цієї години будь-який обстріл наших людей, які перебувають у безпеці своїх домівок, без попередження, буде супроводжуватися стратою цивільних заручників, яка буде транслюватися на відео і аудіо”.

Передісторія:

У понеділок міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що віддав наказ про повну блокаду сектора Гази, військові блокуватимуть навіть доступ до продовольства.

Перед цим офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.

Раніше в ХАМАС заявили, що терористичне угруповання утримує понад 100 ізраїльських заручників.

УП