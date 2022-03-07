На журналістів видання «Слідства.інфо» напали у Києво-Печерській лаврі через питання про війну

На знімальну групу агенції журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» напали під час зйомки репортажу у Києво-Печерській лаврі, коли журналісти намагалися дізнатися позицію священнослужителів щодо російського вторгнення та вбивства мирних українців.

Журналісти зустріли настоятеля Лаври митрополита Російської православної церкви в Україні Павла (так звана УПЦ Московського патріархату) і поставили йому питання щодо російського вторгнення та вбивства мирних українців. Митрополит відмовився відповідати на запитання, зазначає Слідство.Інфо.

У той же час чоловік, який був поруч з настоятелем Лаври (ймовірний помічник) передавав іншому чоловіку гроші. За кілька хвилин чоловік, якому передали гроші, напав на репортера «Слідства.Інфо» Дмитра Реплянчука. Він тримав у руках палицю, яка допомагає при ходінні, і нею почав бити журналіста по нозі, але палиця зламалася об ногу репортера.

Після цього кілька чоловіків, які тоді перебували на території Лаври та спостерігали за інцидентом, продовжили погрожувати та переслідували журналістів «Слідства.Інфо».

Знімальна група залишила територію Києво-Печерської лаври і викликала поліцію.

Журналіст Дмитро Реплянчук відбувся забоєм на нозі від удару палицею та почувається задовільно.

Репортаж про ставлення священнослужителів РПЦ в Україні (УПЦ Московського патріархату) до російського вторгнення буде опубліковано пізніше сьогодні.

Нагадаємо, Києво-Печерська лавра та настоятель Павло (Лебедь) відомі своєю прихильністю до так званого «руського міру» — вони сповідують цінності Російської православної церкви.

Російський патріарх Кіріл благословив вторгнення в Україну і фактичне знищення українського населення. Після цього деякі українські священники УПЦ московського патріархату виступили з заявою про від’єднання від російської церкви, настоятеля Павла серед них не було.

У 2018 році СБУ проводила обшуки у настоятеля Павла у межах кримінально провадження за розпалювання міжконфесійної ворожнечі.