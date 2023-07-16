В Італії за вбивство туриста можуть стратити… ведмедя

В Італії влаштували суд над бурим ведмедем, який у квітні загриз на смерть 26-річного чоловіка в Альпах.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили у виданні, італійський суд у п’ятницю, 14 липня, призупинив дію рішення нижчої інстанції, яка призначила приспати винного у смерті туриста ведмедя. Судді римського адміністративного суду заявили, що ведмедя необхідно тримати в неволі для громадської безпеки.

Своєю чергою, глава провінції Тренто, де стався інцидент, наполягав на страті ведмедя, в той час як групи з захисту прав тварин боролися за те, щоб його помилували. Остаточне рішення у цій справі очікується не раніше наступного засідання апеляційного суду запланованого на грудень.

Зазначається, що гористий район навколо північного міста Тренто був заселений ведмедями в 1999 році в межах програми ЄС з відновлення європейської природи. Однак після цього зафіксовано кілька інцидентів з нападами ведмедів на людей.

За даними місцевих органів влади, у 2021 році в районі Тренто було близько 100 диких ведмедів, і з 2015 року їх кількість збільшується приблизно на 10% на рік. Губернатор Мауріціо Фугатті заявив, що оптимальна кількість становить близько 50, і що в його провінції зараз перебуває близько 70 “зайвих” ведмедів. // Букви