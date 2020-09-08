В российской школе пятиклассников без предупреждения «потренировали» в роли заложников

В пятом классе школы № 2 в Ишиме Тюменской области провели урок по борьбе с терроризмом, во время которого детей взяли в заложники и оценивали их поведение.

Об этом сообщает 72.ru.

Занятие прошло 4 сентября. На фотографиях, опубликованных в паблике «Ишим пере Подслушано» можно рассмотреть, что в классе сидят мужчины в камуфляжной форме, масках и с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Как видно на фото, во время урока один из них забрался на подоконник, некоторые дети прикрыли головы руками.

Автор публикации в паблике утверждает, что родителей и детей не предупреждали о таком уроке.

В официальном сообществе школы отчитались о занятии. Судя по скриншоту, после публикаций о случившемся пост отредактировали. В его изначальной версии рассказывалось о «необычном уроке по ОБЖ» в 5 «А» классе.

«Во время урока прошла учебно-тренировочная игра по закреплению навыков самосохранительного поведения при захвате заложников. По окончанию игры были разобраны ошибки в поведении учащихся», — говорилось в посте. Сейчас публикация отредактирована, из нее убрали часть про урок ОБЖ.

Директор школы Татьяна Изох подтвердила 72.ru, что такое занятие было. По ее версии, родители исказили информацию.

«У нас сейчас с родителями ведется разъяснительная работа, потому что информация в интернете была преподнесена неверно. На долю правды наслоилось много другой информации. Опровергать бессмысленно — выглядишь некрасиво. В то же время пройти мимо этой информации нельзя. На публикацию в интернете уже отреагировали местные органы управления образования. Они начали проверку по данному факту. В частности, к нам в школу завтра приедет комиссия, — сказала Изох. // Медиазона