В Італії знайшли вбитою українку

В Італії неподалік міста Кастельфранко ді Сотто (провінція Піза) у котеджі знайшли мертвою 29-річну громадянку України Христину Новак,

Про це пише Il Messaggero.

Жінка зникла 9 листопада 2020 року після того, як затримали її 41-річного співмешканця за зберігання наркотиків та зброї. Правоохоронці встановили, що саме у місці котеджу мобільний телефон жінки перестав передавати сигнали.

Мати зниклої повідомила, що востаннє спілкувалась із донькою після її повернення з комісаріату, де вона давала свідчення поліції. Проти самої українки ніяких звинувачень не висували.

У вбивстві правоохоронці підозрюють сусіда Христини, 50-річного татуювальника Франческо Лупіно.

Загибла була родом із українського міста Одеса.

Як писали «ФАКТИ», минулого року в італійському місті Ріміні відбулося жорстоке вбивство українки. Так, у ніч на 26 жовтня 69-річний італієць молотком забив свою сплячу дружину — Віру Мудру, після чого здався поліції. // Іван МОЗГОВИЙ, «ФАКТИ»