В Кировской области РФ при пожаре в деревне погибли четверо маленьких детей

Четверо детей возрастом от 8 месяцев до 4 лет погибли при пожаре в деревне Ложкари Юрьянского района в Кировской области.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел 30 октября в одной из квартир, расположенных в многоквартирном трехэтажном жилом доме.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи регионального СК, которые проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин пожара.

В СК уточнили, что пожар начался, когда дети были дома одни. // NEWSru.com