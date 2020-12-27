В Китае мужчина с ножом убил и ранил полтора десятка прохожих

В провинции Ляонин на северо-востоке Китая неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих, убив и ранив 14 человек.

Кровавый инцидент произошел возле сауны и бани в городе Кайюань 27 декабря. Об этом со ссылкой на информацию от местных властей пишет Global Times.

Отмечается, что по меньшей мере семь человек были убиты и еще столько же получили ранения в результате нападения.

Последних доставили в больницу, о состоянии жертв больше ничего не сообщается. Известно только, что среди них есть, в том числе, сотрудник полиции, участвовавший в задержании подозреваемого.

Злоумышленник, которого СМИ называют по фамилии Ян, был арестован. Мотивы его нападения остаются неизвестными.

Подчеркивается, что китайское законодательство ограничивает продажу огнестрельного оружия и владения им, а массовые нападения в стране обычно происходят с применением ножей или самодельных взрывчатых веществ.

Также акцентируется внимание на том, что виновные в аналогичных нападениях в прошлом описывались как «психически больные или затаившие обиды на общество». // OBOZREVATEL