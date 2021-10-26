В России водитель избил лопатой прохожего, задевшего рукой его машину

В Металлургический районный суд Челябинска направлено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Он избил случайного прохожего, рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

По данным следствия, в июле 2021 года, вечером, потерпевший, следуя мимо дома по улице Калмыкова, задел рукой боковое зеркало автомобиля под управлением обвиняемого.

После этого обвиняемый, вооружившись имеющейся у него лопатой, вышел из автомобиля, догнал потерпевшего и попытался нанести ему не менее 10 ударов в область головы и тела. В результате активного сопротивления потерпевший увернулся от ударов и убежал в сторону остановки общественного транспорта «Поселок Першино». Заметив потерпевшего на остановке, обвиняемый подошел к нему со спины и нанес лопатой удары по голове и телу.

«Своими умышленными действиями причинил потерпевшему телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью», — рассказала Наталья Мамаева. // Znak.com