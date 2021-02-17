В КНДР будут казнить за распространение видео из Южной Кореи

Также был увеличен максимальный тюремный срок за просмотр видео из Южной Кореи — с 5 до 15 лет.

В Северной Корее будут казнить за распространение видеозаписей с Южной Кореи.

Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап» со ссылкой на местную разведку.

Таким образом КНДР ужесточила максимальное наказание за ввоз и распространение южнокорейских видеоматериалов.

Также был увеличен максимальный тюремный срок за просмотр видео из Южной Кореи — с 5 до 15 лет.

По данным издания, цель соответствующего закона, по всей видимости, полностью пресечь проникновение «антисоциалистической» пропаганды на территорию Северной Кореи. // УНИАН