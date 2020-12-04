В КНДР публично расстреляли нарушителя карантина

Жертвой оказался 50-летний мужчина, обвиненный в контрабанде с китайскими деловыми партнерами через границу.

Власти Северной Кореи публично казнили гражданина в качестве наказания за нарушение карантина.

Об этом сообщает издание Radio Free Asia со ссылкой на источники.

«С конца ноября Центральный комитет (Корейской рабочей партии) усилил существующие чрезвычайные карантинные меры до «чрезвычайных карантинных мер сверхвысокого уровня», — рассказал изданию житель провинции Северный Пхёнан (Пхёнан-Пукто) на границе с Китаем.

«Они устроили публичную казнь с расстрелом, чтобы напугать местных жителей в приграничной зоне, так как было много контактов с людьми по другую сторону границы, в том числе много контрабанды», — сказал источник.

Жертвой оказался 50-летний мужчина, обвиненный в контрабанде с китайскими деловыми партнерами через границу, которая была закрыта на протяжении большей части 2020 года. // УНИАН