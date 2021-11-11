Кремль хочет ликвидировать одну из самых известных правозащитных групп в России

Генпрокуратура России требует ликвидировать правозащитное общество «Мемориал», которое является самой известной правозащитной группой страны, в рамках многомесячного подавления активистов, независимых СМИ и сторонников оппозиции.

Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление группы.

Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд России с ходатайством о лишении правового статуса «Мемориала» — международной правозащитной группы, которая приобрела популярность благодаря исследованию политических репрессий в Советском Союзе и была объявлена «иностранным агентом» в 2016 году.

Группа в Твиттер заявила, что прокуратура обвинила их в систематическом нарушении закона об «иностранных агентах». В заявлении на своем веб-сайте правление «Мемориала» заявило, что законных оснований отмены правового статуса группы нет.

«Мы неоднократно заявляли, что закон («об иностранных агентах») первоначально был разработан как инструмент для преследования независимых организаций, и настаивали на его отмене, — говорится в заявлении. — Это политическое решение уничтожить группу «Мемориал» — организацию, которая занимается историей политических репрессий и отстаивает права человека».

Слушания по ходатайству об отмене правового статуса «Мемориала» назначено на 25 ноября, говорится в сообщении группы.

В последние месяцы российское правительство объявило ряд независимых СМИ, журналистов и правозащитные группы «иностранными агентами». По крайней мере двое из них распались, чтобы избежать более жестких репрессий со стороны авторитарного режима Путина.

Общество «Мемориал» существует более 30 лет, оно было создано в 1989 году. Главным направлением его деятельности изначально было увековечение памяти жертв советских репрессий, впоследствии добавились другие историко-просветительские и правозащитные проекты.