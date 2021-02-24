У Неаполі українця заарештували за нелегальний продаж ліків

У Неаполі, поблизу залізничного вокзалу молодий українець продавав нелегальні в Італії медичні препарати. Ці ліки не мають ліцензії в Італії, тому чоловіка було заарештовано за нелегальний продаж ліків.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії» із посиланням на видання “Il Mattino”.

Під час територіального контролю, проїжджаючи по вулиці Піка, патрульна служба неаполітанської поліції помітила на на розі з корсо Арнальдо Луччі чоловіка, який торгував на вулиці із переносного столика.

Він брав із припаркованого поблизу фургона, пляшечки з ліками і виставляв їх для продажу на столик, де також було виставлено різні продукти харчування.

Поліцейські агенти із відділення Вікаріа-Меркато запідозрили нелегальний продаж ліків та затримали чоловіка. Вони вилучили у нього 30 пачок іноземних ліків, які українські буси нелегально провозять до Італії.

Чоловік продавав Аскорбінову кислоту, виробництва дарницької фармакологічної фабрики.

24-річному українцеві пред’явлено звинувачення у зберіганні нелегальних товарів та нелегальному продажу ліків, небезпечних для здоров’я населення.