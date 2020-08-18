В КНДР запретили собак, а их владельцев объявили вне закона

Реальной причиной такого распоряжения могли стать проблемы с продовольствием в стране.
В Северной Корее запретили содержать собак, объявив их представителями «буржуазной идеологию упадка», а всех владельцев — вне закона.
Ким Чен Ын / REUTERS
Об этом заявил глава страны Ким Чен Ын в южнокорейской газете «Чосон ильбо» сообщает The Daily Mail
. Предположительно, реальной причиной такого распоряжения могли стать проблемы с продовольствием в стране. По словам источников, якобы у хозяев уже стали насильно изымать питомцев для передачи в зоопарки или продажи в рестораны собачьего мяса. // УНИАН