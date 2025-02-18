У DOGE трампівський Маск, виявляється, «ніхто» і не має повноважень приймати рішення

Білий дім заявив, що роль мільярдера Ілона Маска в адміністрації Трампа полягає в тому, щоб він працював співробітником Білого дому та старшим радником президента. Маск не є частиною Департаменту з питань ефективності уряду (DOGE) і не має повноважень приймати рішення.

Джерело: Reuters

Згідно з заявою, підписаною директором Адміністративного управління Білого дому Джошуа Фішером, Ілон Маск має право лише консультувати президента та передавати президентські директиви.

“Як і інші старші радники Білого дому, Маск не має ні фактичних, ні формальних повноважень самостійно ухвалювати урядові рішення”, — йдеться в повідомленні.

У заяві Фішера, поданій у справі, розпочатій штатом Нью-Мексико проти Маска, зазначено, що Маск не є співробітником служби DOGE США або тимчасової організації цієї служби.

“Маск не є адміністратором служби DOGE США”, — заявив Фішер.

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