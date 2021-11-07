У Мексиці на трасі вантажівка врізалася у чергу з авто: загинуло 19 людей (фото)

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У суботу на шосе в центральній частині Мексики вантажівка врізалася в чергу із автомобілів, у результаті чого щонайменше 19 людей загинули та троє отримали поранення.

Про це повідомляє агентство AP.

У вантажівки, яка перевозила рідку основу для виготовлення шампуню, відмовили гальма і автомобіль влетів у кілька транспортних засобів біля пункту оплати на шосе. Це спричинило велику пожежу.

На фото і відео, опублікованих у соцмережах, видно, що частину транспортних засобів охопило полум’я, а інші повністю знищені.

AP Photo

Фото: Buzos de la Noticia

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