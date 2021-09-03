В Колумбии задержали подлодку с кокаином на $60 миллионов

Правоохранители задержали экипаж судна.

Наркоторговцы перевозили на подлодке почти 2 тонны кокаина. Их задержали в Колумбии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Правоохранители задержали экипаж судна. По предварительным оценкам, стоимость груза достигает 60 миллионов долларов.

Маршрут наркоторговцев проходил в водах Тихого океана. Это не новый путь наркотрафика, его уже давно отработали наркодельцы.

Только в этом году на разных подлодках правоохранители изъяли около 27 тонн кокаина. Он предназначался для продажи в Латинской Америке. // УНИАН