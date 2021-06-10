В закрытом российском городе от коронавируса умерла получившая вакцину «Спутник V» пациенка

Привившаяся от COVID-19 жительница российского города Сарова (Нижегородская область) умерла в результате заражения коронавирусной инфекцией.

Погибшая пациентка привилась буквально одной из первых в регионе — в январе 2021 года. Женщина заболела четыре месяца спустя.

Информация о летальном исходе появилась на фоне сообщений о том, что в регионе обнаружили сразу три опасных штамма коронавируса: британский, индийский и южноафриканский «мутанты». Последний, по словам главы местного Минздрава Давида Мелика-Гусейнова, нашли у женщины, которая никуда не выезжала из области.

Как отмечает издание Росбалт, поскольку Саров имеет статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), случаи заболеваемости в нем не учитываются в общей статистике Нижегородской области по коронавирусу. Городские больницы подведомственны Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) России, пишет ФедералПресс.