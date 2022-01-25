В Кремле не против участия Рамзана Кадырова в следующих выборах президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о гипотетическом участии главы Чечни Рамзана Кадырова в следующих президентских выборах. По его словам, Кадыров может выставить свою кандидатуру, «как и все граждане России».

Любопытно, что в июне, когда Путин предложил Кадырову вновь участвовать в выборах главы Чечни, Кадыров ответил, что выполнит «любой приказ» Путина.

Вопрос о возможном участии главы Чечни в президентских выборах был задан Пескову на фоне последних действий и высказываний Рамзана Кадырова.

Ранее, 20 января, силовики из Чечни ворвались в нижегородскую квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Они хотели задержать экс-судью и его жену Зарему Мусаеву, которая якобы проходит в Чечне как свидетель по уголовному делу о мошенничестве. Янгулбаева задерживать не стали, так как на него распространяется судейская неприкосновенность, а Мусаеву насильно увезли. Некоторое время не было известно, где она находится.

В семье Янгулбаева связывают произошедшее с тем, что семья критикует политику главы Чечни Рамзана Кадырова.

После того как история получила резонанс, Кадыров назвал задержание жены чеченского судьи законным. Судью и его сыновей Кадыров назвал террористами. Также глава Чечни причислил к террористам главу «Комитета против пыток» Игоря Каляпина и журналиста «Новой газеты» Елену Милашину. В Кремле же слова Кадырова назвали «личным мнением» и предложили недовольным обращаться в суд. // Znak.com