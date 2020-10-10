В Мексике шесть человек погибли в доме, который неизвестные забросали гранатами

Шесть человек погибли и двое получили тяжелые ранения в пятницу во время нападения на жилой дом в районе Тонала в штате Халиско на западе Мексики. Неизвестные преступники использовали при атаке гранаты, детонация которых, вероятно, привела к подрыву газового баллона, находившегося в здании, и последующего пожара.

Об этом сообщила радиостанция Noticias MVS, передает УНН.

Сотрудники прокуратуры, прибывшие на место преступления, обнаружили в здании около 200 гильз от боеприпасов, используемых в автоматическом оружии, пять гранат и крупную сумму наличными. Согласно основной версии следствия, причиной расправы мог послужить конфликт вокруг продажи земельных участков.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в начале сентября заявил, что в республике отмечен рост числа умышленных убийств и случаев вымогательства, которых стало больше на 7,9% и 12,7% соответственно по сравнению с ноябрем 2018 года. Политик занял высший государственный должность 1 декабря того же года.