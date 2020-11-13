В московской психбольнице санитары подрались с буйными пациентами
Зачинщиками, предположительно, стали пациенты
В московской психиатрической больнице № 5 санитары подрались с пациентами. Об этом пишет Baza.
По данным telegram-канала, драка произошла между сотрудниками медперсонала и наиболее буйными больными, которых медики вынуждены были привязывать к кроватям.
Судя по видеозаписям медучреждения, зачинщиками нескольких стычек стали именно пациенты.
В руководстве психбольницы признали, что их сотрудники должны были аккуратнее обращаться с больными. Например, им не стоило таскать их по полу. Сейчас в больнице разбираются в произошедшем. // МКTweet