В московской психбольнице санитары подрались с буйными пациентами

Зачинщиками, предположительно, стали пациенты

В московской психиатрической больнице № 5 санитары подрались с пациентами. Об этом пишет Baza.

По данным telegram-канала, драка произошла между сотрудниками медперсонала и наиболее буйными больными, которых медики вынуждены были привязывать к кроватям.

Судя по видеозаписям медучреждения, зачинщиками нескольких стычек стали именно пациенты.

В руководстве психбольницы признали, что их сотрудники должны были аккуратнее обращаться с больными. Например, им не стоило таскать их по полу. Сейчас в больнице разбираются в произошедшем. // МК