Россию ожидает забег Петербург–Москва… с гробами

Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий анонсировал необычное мероприятие: в июне он собирается организовать марафон с гробами из Санкт-Петербурга в Москву. По его словам, с помощью забега он хочет собрать деньги на благотворительные цели, а также позиционировать ритуальный бизнес «как чистый и светлый».

Барецкий пообещал наградить всех участников марафона ценными призами. Сейчас мероприятие согласуется с администрацией. Организатор при этом отметил, что проведет его даже в том случае, если не получит согласование.

Барецкий является президентом Союза профессиональных ритуальных агентов. Он сообщил журналистам, что на организацию забега его вдохновили соревнования по скоростному копу могил, которые проходят в Сибири. Собранные на марафоне деньги он собирается потратить на вакцинацию населения от коронавируса. Также Барецкий хочет популяризировать ритуальный бизнес, как нормальный.

«Мы хотим показать, что там не одни мафиози и сектанты работают», — сказал шоумен в беседе с журналистами.

Участие в марафоне может принять любой желающий. Можно даже участвовать в забеге со своим гробом. Победитель получит в качестве приза катафалк, серебряные призеры — книгу Барецкого «Брат-3», обладатели третьего места — лопаты. // МК