В Москве мужчина открыл стрельбу в МФЦ: два человека убиты, трое ранены

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в многофункциональном центре “Рязанский”.

Как сообщил в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин, погибли 2 человека, еще трое пострадали, пишет УНН.

“В МФЦ «Рязанский» произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали”, — сообщил Собянин.

Он добавил, что убийцу задержали. Мэр выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. На данный момент врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым.

«Интерфакс» утверждает, что преступник начал стрелять, когда охранник попытался вывести его за отказ надеть маску.