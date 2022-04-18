В Москве найдены застреленными бывший вице-президент Газпромбанка, его жена и дочь

В Москве найдены мертвыми бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, его жена и несовершеннолетняя дочь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У всех погибших огнестрельные ранения.

«По предварительной версии, Аваев убил жену и дочь и покончил собой», — заявил источник. Пресс-служба московского управления СК, не упоминая имен погибших, назвала такую версию приоритетной.

По мнению источника ТАСС, причиной случившегося мог стать бытовой конфликт.

Владислав Аваев также упоминается в СМИ как один из учредителей компании «Карбоникс», которая, как утверждается, производит «костезамещающие углеродные импланты». Другого учредителя этой компании, Анастасию Карнееву, журналисты называли дочерью замглавы «Ростеха» и отставного генерала ФСБ Николая Волобуева. «Карбоникс» и одна из «дочек» «Ростеха» — учредители компании «РТ-Карбон», которой Владислав Аваев руководил. // Медуза