В Москве уголовник 3,5 часа насиловал школьницу, пока жена ждала за дверью

В Москве произошел вопиющий случай изнасилования 14-летней девочки. 30-летний москвич несколько часов забавлялся со школьницей, при этом его гражданская жена с детьми ждала за дверью и не звонила в полицию.

Как сообщает телеграм-канал Life-shot, пострадавшая девочка была знакомой семьи насильника и часто играла с его детьми. Однако с некоторого времени она стала замечать, что мужчина проявляет к ней нездоровый интерес. Еще весной она жаловалась подружкам, что он ее периодически трогает.

6 августа школьница в очередной раз зашла в квартиру семьи. Это было в 7 утра. В тот день глава семьи отмечал 30-летие и уже с раннего утра находился в состоянии алкогольного опьянения. Он неожиданно выгнал жену с детьми за дверь квартиры, а сам закрылся с девочкой и набросился на нее.

При этом, как отмечает телеканал Рен-ТВ, гражданская супруга педофила слышала крики школьницы, но звонить в полицию не стала. Все это время у нее в руках находился телефон жертвы, на который названивал дядя девочки. Он договаривался с племянницей вместе везти ее отца, который ему приходился братом, в больницу. Жена педофила все 3,5 часа, пока продолжалось изнасилование школьницы, трубку не брала, но потом все-таки взяла и назвала адрес. Дядя отправился туда не сам, а вызвал полицию.

Приехавшие стражи порядка задержали насильника. Жертва находилась в состоянии шока, и ее направили к психологу.

Задержанный оказался дважды судимым за убийство и грабеж. Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное лишение человека свободы», «Изнасилование несовершеннолетней», «Насильственные действия сексуального характера». // МК