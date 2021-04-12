В Москве в фитнес-клубе застрелили вора в законе Али Гейдарова, по кличке Альберт Рыжий

В фитнес-клубе на Авиационной улице в Москве один посетитель застрелил другого, по факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СК. Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что погиб 40-летний вор в законе Али Гейдаров (Альберт Рыжий).

В СК пока установили, что днем 12 апреля неизвестный в помещении фитнес-клуба несколько раз выстрелил в мужчину, тот погиб на месте. Туда уже прибыли следователи и криминалисты.

Фото: crimerussia.info

Дело возбуждено по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Момент убийства попал на видео. На кадрах видно, как мужчина стреляет в спину Гейдарову, занимающемуся на велотренажере, после чего подходит ближе, делает контрольный выстрел и убегает, взяв с собой красный рюкзак. Другие посетители фитнес-клуба в это время разбегаются.

По данным СМИ, уроженец города Гянджа Гейдаров начал преступную деятельность в 1996 году в Архангельской области, где в составе одной из организованных преступных групп занимался разбоями и кражами. Позднее он вошел в криминальный клан «вора в законе» Аслана Усояна («Дед Хасан»).

Гейдарова не раз судили. В 2014 году суд приговорил его к семи годам лишения свободы за вымогательство.