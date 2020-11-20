В Подмосковье гей до смерти замучил экс-любовника за виртуальную травлю

Парень стал писать гадости в соцсети после расставания

«Голубые» разборки, судя по всему, стали мотивом убийства мужчины, труп которого нашли связанным в лесном массиве в Клинском районе Московской области. За расправу задержаны трое, в том числе любовник убитого вместе с подругой.

16 ноября в ста метрах от трассы, между деревней Жестоки и городом Клином было найдено тело мужчины со связанными руками, обмотанной скотчем головой и множественными повреждениями в области головы и шеи.

В ходе быстрой и грамотной проведенной работы оперативников и следователей подозреваемые в убийстве были установлены и задержаны. Ими оказались жители Клинского района — двое мужчин 22 и 23 лет и 20-летняя девушка. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Как стало известно «МК», убитый и убийца были любовниками. Но в один прекрасный момент что-то не заладилось в их отношениях, и один бросил другого. Потерпевший очень тяжело переживал разлуку, просил любимого вернуться, но все было бесполезно. Тогда то ли от безысходности, то ли от злобы мужчина начал писать в социальных сетях нелицеприятные вещи о своем бывшем партнере и в целом о людях нетрадиционной сексуальной ориентации. Тот терпел, но потом пару раз предупредил, что ничем хорошим травля в интернете не закончится. Однако брошенный парень остановиться уже не мог.

Тогда в один из дней мужчина призвал на помощь своего товарища и подругу, все вместе они насильно усадили автора оскорбительных постов в машину и вывезли в лес. Как сейчас поясняют задержанные, они просто хотели попугать мужчину, думали, что такой способ успокоит его. Они связали ему руки, обмотали голову скотчем и стали бить. Но, видимо, перестарались.

Сейчас следственным отделом по Клину ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», решается вопрос об аресте подозреваемых. // МК