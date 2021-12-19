В Москве задержали подозреваемого в убийстве жены и тёщи

Подозреваемого в убийстве жены и тещи задержали в Москве 19 декабря.

Тела женщин 1936 и 1972 годов рождения были найдены в квартире на Каширском шоссе.

Как рассказали в пресс-службе столичного Следственного комитета, задержанный мужчина 1969 года рождения. В ближайшее время его передадут следователям.

Ранее сообщалось, что причиной, по предварительной информации, стал бытовой конфликт. В СК уточнили, что у погибших множественные травмы головы. Возбуждено уголовное дело об убийстве. // Фонтанака