В Москве задержали жениха, до смерти забившего невесту

Вычислить подозреваемого помог мобильный телефон

Подозреваемый в жестокой расправе над своей невестой был задержан 11 августа в столице. Блюстители закона задержали его во время прогулки в столичном парке.

Как сообщалось ранее, тело москвички Марины нашла мать ее жениха в квартире сына в Колпачном переулке. Ранее женщина несколько дней безуспешно пыталась дозвониться до Александра и до его невесты. 22 июля она решила навестить новобрачных и застала страшную картину. Александра в квартире не было. А на кровати лежала мертвая Марина — вся в ссадинах и кровоподтеках. Несчастную ожесточенно избивали, и в итоге она умерла от полученных травм. Преступление стало шоком для жильцов: на август была запланировала свадьба, и на торжество пригласили многих соседей.

Александра практически сразу же заподозрили в жестокой расправе. Ведь ранее Марина уже жаловалась подругам на рукоприкладство с его стороны. Она даже собиралась обратиться в правоохранительные органы, но потом жених попросил прощения и пообещал загладить вину. Впрочем, судя по записям с видеокамер в подъезде дома, накануне расправы молодой человек снова потерял контроль над собой. На записи отчетливо видно, как Александр замахивается на Марину, когда они заходят в парадное вечером 19 июля. Но девушка опрометчиво идет за ним в квартиру.

Блюстители закона установили, что мужчина уехал в Ростов. Однако в августе Александр решил изменить местонахождение и вернулся в столицу. Задержали его 11 августа в Лефортовском парке. Александр был без рюкзака, в опрятной одежде и производил впечатление обычного отдыхающего. Зато с собой у него был мобильный телефон, который, собственно и стал «ключиком» для сыщиков – по нему детективы выследили подозреваемого. Правда, сам он вины не признает и заявляет, что ничего не помнит о тех страшных событиях. // «МК»