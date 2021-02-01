В Москве задержан молдавский криминальный «авторитет» Карамалак по кличке Болгар

31 января российские спецслужбы задержали в Москве молдавского криминального авторитета Григория Карамалака, известного по кличке Болгар.

«Карамалак был задержан сразу после прилета в один из столичных аэропортов», — пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, этот криминальный авторитет был объявлен в международный розыск Генпрокуратурой Молдавии. Он проходит по двум уголовным делам: шантаж и покушения на убийство в 2016-2017 годах. // МК