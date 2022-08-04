В Німеччині заарештували автора проросійського Telegram-каналу

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У німецькому Гамбурзі правоохоронці заарештували автора проросійського Telegram-каналу. Затриманий схвалював війну проти України та намагався вербувати людей для військової служби за кордоном.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bild.

В Німеччині заарештували автора проросійського Telegram-каналу

“Згідно зі слідством, обвинувачений вів Telegram-канал, який вважався проросійською націонал-більшовицькою платформою, де виражалося відкрите схвалення агресивної війни проти України, спровокованої Росією”, – пише пресслужба прокурора.

Автором Telegram-каналу виявився 31-річний німець.

Прокуратура підозрює затриманого у порушенні Закону про контроль над військовою зброєю після виявлення фотографії на якій він позує із російським автоматом.

Також німця звинувачують у:

  • використанні символу Z;
  • схвалені воєнних злочинів Росії на території України;
  • спробі вербування для військової служби за кордоном.
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