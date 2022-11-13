Вибори у США: демократи зберігають контроль над Сенатом

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Представники Демпартії здобули щонайменше 50 голосів у Сенаті й таким чином збережуть контроль над верхньою палатою Конгресу США за результатами проміжних виборів.

Про це повідомляє The Washington Post, передає Укрінформ.

Вибори у США: демократи зберігають контроль над Сенатом - ЗМІ

«Останнього удару по сподіваннях республіканців отримати контроль над Сенатом було завдано в штаті Невада, де в суботу сенатор Кетрін Кортес Масто здобула перемогу, переобравшись знову та обійшовши Адама Лаксальта, колишнього генерального прокурора штату», – зазначається в повідомленні.

Таким чином, прогнозована перемога Масто забезпечує демократам 50-те місце у верхній палаті Конгресу, яка складається зі 100 сенаторів. З урахуванням голосу віцепрезидента Камали Гарріс, Демократичній партії вже гарантована мінімальна більшість.

Крім того, в Джорджії 6 грудня має відбутися другий тур з обрання сенатора від штату, де один голос може також піти на користь демократів. Однак навіть якщо республіканці візьмуть перемогу в цьому штаті, демократи все одно матимуть більшість.

Як повідомлялося, 8 листопада в США відбулися проміжні вибори до Конгресу, а також частини губернаторів штатів. Офіційні результати будуть оприлюднені за підрахунками всіх голосів виборів, у тому числі тих, що надходять поштою.

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