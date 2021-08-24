В Новой Москве рабочий из-за гонорара за ремонт дома убил коллегу и покончил с собой

Двое рабочих из Татарстана обнаружены мертвыми в частном доме в поселении Новофедоровское в Новой Москве. Мужчины не поделили 30 тысяч рублей — один забил второго до смерти, а потом покончил с собой.

Как стало известно «МК», семья из Подмосковья наняла двух рабочих по рекомендациям знакомого для ремонта загородного дома. Мужчины должны были приподнять строение, а потом отремонтировать крышу.

После выполнения первой части работы, по договоренности, хозяева дома должны были частично рассчитаться. Для этого 20 августа утром супруг приехал на участок и передал рабочим 30 тысяч рублей. В тот же день один из строителей перезвонил работодателю и сообщил, что между ними из-за денег произошла ссора, а после нее и драка. Когда заказчик снова приехал к рабочим, то те пояснили, что конфликт исчерпан и сейчас уже все в порядке.

21 августа вечером хозяева вновь приехали на место проведения работ — понадобилось забрать бетономешалку. Но входная калитка была закрыта изнутри, к телефонам строители не подходили. Посмотрев в щель забора, муж с женой увидели разбросанные по участку вещи, а также открытую настежь дверь в дом. Заподозрив неладное, супруги решили позвонить в полицию.

Для того чтобы попасть на приусадебный участок, пришлось срочно вызвать родственницу с ключами. Когда полицейские проникли на территорию, то в беседке обнаружили труп одного из рабочих — 45-летнего жителя Кукморского района Татарстана. Все указывало на то, что мужчина покончил жизнь самоубийством. В одной из комнат старого дома стражи порядка нашли тело второго 50-летнего рабочего, как оказалось ранее судимого. Труп был накрыт одеялами, в глаза бросались множественные телесные повреждения в виде синяков и ссадин.

Сыщики склоняются к версии, что рабочие не поделили деньги, и один из них забил до смерти второго, а потом покончил с собой. Кстати, погибший был ранее судим, а предполагаемый преступник находился в розыске за угрозу убийством.