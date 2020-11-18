В Петербурге «мушкетер» со шпагой исколол и ограбил двух мужчин

В Петербурге задержан фехтовальщик и реконструктор Дмитрий Круглов, известный как Дункан Мастер, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что он подозревается в нанесении колотых ран двум мигрантам из Азербайджана. Те также жалуются, что мужчина отнял у них телефон.

Драка произошла в полночь на проспекте Ударников. Подробности инцидента не сообщаются, так же, как причина. Но известно, что численное превосходство не помогло, «победу» одержал фехтовальщик.

У одного из потерпевших ранение живота, у другого – бедра и голени. У задержанного Дункана изъяты 192 шпаги и рапиры, пистолет, два мушкета и банку пороха. // МК