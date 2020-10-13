В Петербурге задержали очередного убийцу-расчленителя

Личность жертвы установлена

В Санкт-Петербурге задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении своего коллеги, чьи останки нашли в реке Екатерингофке, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главк МВД по региону.

По версии следственных органов, 5 сентября между подозреваемым и его 37-летним приятелем при работе на территории цеха вспыхнула ссора, из-за которой мужчина нанес потерпевшему удар ножом в шею. В результате полученной травмы тот умер. Подозреваемый с целью сокрытия преступления расчленил тело знакомого, разложил останки в капроновые мешки и сбросил их в акваторию возле предприятия.

Через несколько дней после пропажи убитого в правоохранительные органы обратилась его жена. Спустя некоторое время останки были обнаружены в реке Екатерингофке. СКР возбудил дело по статье УК РФ «Убийство». По итогам генетической экспертизы была установлена личность убитого, а 12 октября задержали подозреваемого в жестокой расправе. // МК