В Петербурге женщина пришла в гости с трупом ребенка в пакете

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции разбираются в ситуации с детским трупом, обнаруженным в пакете и принесшей его женщиной. Как оказалось, она только родила и пришла к знакомому что-то отпраздновать.

В какой-то момент у женщины началось кровотечение, и ей пришлось вызвать скорую помощь. Сейчас она в реанимации, передает Telegram-канал «112».

Хозяин квартиры, который стал основным свидетелем, находится в глубоком алкогольном опьянении. Он несколько раз менял показания. Сначала мужчина сообщил, что пакет с младенцем нашёл на улице, а затем отметил, что женщина пришла к нему с компанией, и они начали что-то отмечать.

Между тем «Фонтанка» сообщает, что женщина пришла в квартиру 39-летнего жителя Стародеревенской улицы утром, 8 августа. При этом в черном полиэтиленовом пакете она принесла мертвого младенца и сразу же рассказала, что находится внутри.

Услышав это, мужчина вызвал скорую помощь, и девушку забрали с послеродовым кровотечением в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По мнению правоохранителей, собутыльники сами могли придушить новорождённого. // МК