Українця, який помер у польському витверезнику, годину катували, – ЗМІ

У Вроцлаві українець трагічно помер у витверезнику. Перед тим його жорстоко побили польські правоохоронці. Гатили палицями, ногами та кулаками.

Українець 30 серпня повертався на автобусі після зустрічі з друзями в стані алкогольного сп’яніння. Стверджують, нібито його поведінка була неадекватною.