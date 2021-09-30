В Подмосковном Одинцово обнаружили упакованные в ящики тела мужчины и женщины

В Одинцово на Садовой улице обнаружены тела мужчины и женщины. Останки мужчины без кисти руки нашли в деревянном ящике, который стоял на лестничной площадке одного из домов. Затем в «Газели», которая припаркована у дома, нашли труп женщины.

Как сообщает телеканал «360», в МВД подтвердили факт обнаружения трупов. При этом один из жителей дома рассказал, что этот ящик он видел еще вчера вечером и от него шел невыносимый запах. Уже сегодня после жалоб жильцов консьерж вызвал полицию.

Выяснилось, что квартира, откуда вынесли тела, сдавалась молодому человеку, который начал водить в жилище сомнительных женщин. Жильцы дома еще в прошлом году жаловались на квартиранта в полицию. Но с хозяйкой квартиры им связаться не удалось.

В итоге вчера приехал сын хозяйки квартиры и стал выселять квартиранта. Тот вместе со своей знакомой начал таскать узлы из квартиры в «Газель», но в итоге никуда не уехал, деньги за квартиру не отдал и просто сбежал.

Позже стало известно, что на камеры видеонаблюдения попал человек, который вывозил из дома ящик на тележке. // МК