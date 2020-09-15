В Польше обнаружили тайники экс-главы Укравтодора Новака с более 1 млн. долларов

Бывший исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак скрыл более 1 млн долларов. Было найдено два тайника.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центрального антикоррупционного бюро Польши.

«Сотрудники изъяли наличные на сумму более 4 млн злотых (4,163 млн злотых), в том числе 536 400 евро, 470 тыс. долларов США и 30 тыс. злотых (8 тыс. долларов)», — говорится в сообщении.

Также Бюро арестовало две квартиры ориентировочной стоимостью примерно 2 миллиона злотых и автомобиль Land Rover Новака.

Напомним, Варшавский суд арестовал Славомира Новака на 3 месяца.

Как сообщалось, экс-главе Укравтодора в Польше официально предъявили обвинение — в коррупции, руководстве организованной преступной группой и отмывании денег.

20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.