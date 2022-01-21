В Польше убили и ограбили украинку

Женщина работала в небольшом городке разнорабочей.

В Польше погибла украинка Надежда Яремчук. Женщину ограбили и убили. На заработки она приехала из Бердичевского района Житомирской области.

Об этом дочь погибшей рассказала изданию berdichev.biz.

Женщина работала в небольшом городке разнорабочей. Совсем недавно она забрала в Польшу еще и свою дочь. Вечером 18 января женщину убили.

«Просто по улице, она шла на работу — в ночную смену. Камеры зафиксировали, как ее ударили тяжелым предметом по голове, а затем обокрали. На улице был дождь. Тело пролежало до самого утра на дороге», — поделилась подробностями трагедии дочь украинки.

Труп женщины нашли уже утром. Прохожие заметили тело и вызвали скорую помощь. Также они позвонили в полицию. После этого женщину забрали, а ее дочь впоследствии узнала об инциденте.

Дочь пригласили на опознание тела. Теперь она осталась одна. Кроме матери у нее никого не было, отец умер еще много лет назад. Дочери нужно отправить тело матери в Украину, однако это очень дорого стоит.

Через несколько дней труп украинки отдадут из морга. Дочь погибшей рассказала, что виновных в смерти ее матери так и не нашли. // УНИАН