В Польше украинец, перевозивший мигрантов, пытался сбежать после ДТП

В Польше в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, которым управлял украинец. В автобусе обнаружили 15 нелегальных мигрантов.

Об этом пишет RMF24.

Инцидент произошел на 122 км Великопольской автомагистрали А2. Автобус с чешскими регистрационными номерами перевернулся.

Официальный представитель полиции Великопольской полиции Анджей Боровяк сообщил, что внутри находились 15 иностранцев без документов.

Установлено, что в автобусе перевозили в основном граждан Ирака и Турции. Они могли направляться в Германию.

По данным издания, люди были «плотно размещены» в грузовом отсеке. Четыре человека попали в больницу с травмами головы, ног и груди.

Водитель автобуса скрылся с места происшествия, но его вскоре задержали. Еще одного человека разыскивают. // УНИАН