В Польше украинец, перевозивший мигрантов, пытался сбежать после ДТП
В Польше в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, которым управлял украинец. В автобусе обнаружили 15 нелегальных мигрантов.
Об этом пишет RMF24.
Инцидент произошел на 122 км Великопольской автомагистрали А2. Автобус с чешскими регистрационными номерами перевернулся.
Официальный представитель полиции Великопольской полиции Анджей Боровяк сообщил, что внутри находились 15 иностранцев без документов.
Установлено, что в автобусе перевозили в основном граждан Ирака и Турции. Они могли направляться в Германию.
По данным издания, люди были «плотно размещены» в грузовом отсеке. Четыре человека попали в больницу с травмами головы, ног и груди.
Водитель автобуса скрылся с места происшествия, но его вскоре задержали. Еще одного человека разыскивают. // УНИАНTweet