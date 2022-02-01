В Польше украинец стрелял в охранников ж/д вокзала

Мужчина лежал на полу в здании вокзала, а когда к нему подошли охранники открыл стрельбу.

В польском городе Лодзь 32-летний украинец устроил стрельбу на железнодорожном вокзале.

Об инциденте сообщается на сайте местной полиции. В частности, одна из пассажирок вокзала заметила лежавшего на полу мужчину. Она сообщила об этом охранникам станции. Они подошли проверить, что произошло и в этот момент мужчина вскочил на ноги, достал пистолет и начал стрелять в охранников. После чего стрелок скрылся. В результате инцидента никто не пострадал.

Охранники вызвали полицию. Стрелка удалось задержать уже за пределами здания вокзала. Он был агрессивен, не реагировал на приказы, кричал и сопротивлялся. У него изъяли пистолет с резиновыми пулями.

Задержанный доставлен в следственный изолятор полиции. За совершенное украинцу грозит до трех лет лишения свободы. // УНИАН